Los clubes han aumentado un 181% en los últimos 5 años y 5 millones de personas juegan al pádel en España. En este contexto, una figura se ha revalorizado especialmente, la del monitor. El curso oficial más básico tiene un precio de 900 euros y puede durar hasta 18 meses.

En el vídeo sobre estas líneas, Equipo de Investigación se sorprende al comprobar que multitud de empresas ofrecen cursos de formación virtuales. En uno de ellos prometen, incluso, un carné de federado. Los reporteros del programa se ponen en contacto con esta empresa, que asegura que sus evaluaciones son "tipo test", no tienen contenido multimedia y "prácticas, como tal, no hay". El contacto con los profesores sería vía llamada o chat y "no, veros la cara no". El título, que es "propio de nuestro centro", explican, "va acreditado por la Federación Española de Fitness".

Entramos en la web de la Federación Española de Fitness. Aseguran ser la comunidad de profesionales del ejercicio más grande del país. Su presidente, Jordi Prat, es un abogado especialista en derecho deportivo. Equipo de Investigación contacta con él, que asegura que su federación "solo acredita y certifica la parte de contenidos del pádel que se refiere al condicionamiento físico".

Sin embargo, cuando se le indica que en los diplomas que el programa ha podido ver no existe esta distinción, asegura que "lo deberíamos comprobar". Sobre el hecho de que estos cursos se aprueben sin tocar una pala o un examen físico, le pregunta al reportero si "conoces alguna formación que no se haga online". "Vamos a intentar solucionar este tema, es lo único que puedo decir", sentencia.