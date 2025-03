Equipo de Investigación se adentra en la calle de El Patrón a la que nadie se atreve a entrar: "Esto es una ratonera"

Los reporteros de Equipo de Investigación se adentraron con la Guardia Civil en la calle donde vive El Patrón con su clan y de la que ha hecho su fortín: una ratonera en la que no puedes dar la vuelta hasta el final.

Equipo de Investigación se adentra con la Guardia Civil a la calle Guadalete, donde vivía entonces 'El Patrón y donde su clan había hecho un fortín. Desde el pueblo se accede por un único extremo y a ambos lados de la avenida hay campo. A mitad de esta viven los patriarcas del clan, mientras que 'El Patrón' vive a unos 100 metros de ellos y su lugarteniente, 'El Ratón', a otros escasos metros.

"Es un apéndice del pueblo, una vez que entras tienes que recorrer la calle entera hasta el fondo para poder dar la vuelta", explican. Y es que detectar la entrada de alguien no conocido es sencillo ya que como aseguran en el vídeo al entrar en la calle, "es una ratonera".

Además, los agentes explican que el clan se dedica a los cultivos de marihuana, en concreto, se dedican a cuidar la plantación. Preguntados sobre el poder de 'El Patrón' en la zona, el guardia civil lo tiene claro: "A mí no se me ocurriría en la puerta d mi casa dejar un porcshe Panamera y él puede dormir perfectamente porque sabe que nadie se lo va a tocar". Por último, al pasar por delante de la casa de los padres de 'El Patrón', el patriarca del clan no se inquieta con la presencia de la Guardia Civil.