"Con la ética no comía": así hablaba el mánager de Julio Iglesias en 2021 con su aparición en los Papeles de Pandora

Alfredo Fraile, que falleció en 2025, contaba a Equipo de Investigación cuatro años antes la forma en la que el cantante tributaba por su trabajo y sus propiedades.

Pese a su gran fama como artista, Julio Iglesias siempre ha sido una figura controvertida que ha estado en el epicentro de algunas noticias más que llamativas, aunque nada como las últimas informaciones sobre las acusaciones de agresión sexual. En 2021 el cantante saltaba a la palestra por aparecer en los llamados Papeles de Pandora y Equipo de Investigación viajaba hasta Miami para analizar su vida y también su economía y propiedades.

Así, el programa descubre que Julio Iglesias no llega a construir en Miami, pero compra propiedades en uno de los barrios con más crecimiento económico de Miami por su cercanía al mar. Las cinco propiedades que posee en Surfsice alcanzan un valor de casi 4 millones de dólares.

Manolo Internacional, peluquero de la familia Iglesias, fue testigo de las primeras inversiones inmobiliarias de Julio Iglesias en Miami y contaba entonces cómo Iglesias empezó a vivir en Bay Point y la vendió por 20 veces más años después.

Cuatro años antes de morir, Alfredo Fraile, exmanager de Julio Iglesias, explicaba a laSexta que habían cambiado de residencia: "Hemos ido cambiado las estructuras jurídicas y fiscales para nuestro provecho. La verdad es esa. Nosotros vemos que ganamos un dinero en México y pagamos los impuestos en México y llegábamos a España y teníamos que pagar otra vez los impuestos".

Al ser preguntado por si volvería a hacerlo, no dudó en responder con claridad: "Si lo puedo hacer legalmente, la ética no me importa. Quiero que mi familia viva lo mejor posible y la familia de Julio también. Con le ética no comía"

