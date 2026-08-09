Un experto responde a Miguel Bosé sobre cómo aseguró haberse curado de tuberculosis con "una sustancia prohibida"

Equipo de Investigación recupera la explicación de Emilio J. Molina, portavoz de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, quien cuestiona el relato de Miguel Bosé sobre su recuperación y asegura que el CDS "no sirve" para tratar una tuberculosis.

Miguel Bosé aseguró haber superado una tuberculosis grave gracias al CDS, una sustancia que él mismo definió como "prohibida". El cantante también afirmó que los antibióticos que le recetaron durante su enfermedad le provocaron "efectos secundarios gravísimos" que estuvieron a punto de costarle la vida.

Emilio J. Molina, portavoz de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, puso en duda las afirmaciones del artista. "Según él, se ha curado de una tuberculosis provocada por un hongo con un tipo de lejía que no sirve para lo que dice que sirve", explicó el experto, que detalló que el CDS es "una lejía mucho más corrosiva utilizada en la industria para la potabilización de aguas".

Molina señaló que, en caso de que Bosé hubiera padecido realmente tuberculosis, la recuperación habría llegado probablemente gracias al tratamiento convencional. "Los antibióticos habrían sido los responsables de su recuperación", afirmó el especialista, apuntando que si hubiera existido una infección secundaria por hongos, el propio sistema inmunitario podría haber respondido sin necesidad de recurrir a esta sustancia.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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