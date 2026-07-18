El alcalde de Ortigueira responde a las quejas por la comida de la residencia: "La apariencia es muy mejorable"

Las denuncias de usuarios y familiares por los menús de la residencia de mayores de Ortigueira llegaron hasta el Ayuntamiento. El alcalde defendió que la comida es similar a la de un hospital, aunque reconoció que su presentación "es muy mejorable" y justificó no apostar por una cocina propia.

Las protestas de usuarios y familiares por la comida servida en la residencia de mayores de Ortigueira también llegaron al Ayuntamiento. En un reportaje emitido en marzo de 2025, Equipo de Investigación preguntó al alcalde del municipio, Miguel Calvín, por las reiteradas quejas que había recibido el consistorio.

El regidor confirmó que había mantenido varias reuniones con los afectados e incluso acudió personalmente a comer al centro para conocer de primera mano la situación. Aun así, consideró que los menús eran similares a los que pueden encontrarse en "cualquier hospital cuando se está a dieta".

Tras ver las imágenes grabadas por los propios residentes, en las que mostraban los platos que recibían, Calvín reconoció que "la apariencia" de la comida era "muy mejorable", aunque matizó que no podía valorar su sabor. "Ahí la empresa tiene mucho trabajo que hacer, porque lo puede presentar mejor", admitió. Preguntado por si él mismo comería ese menú, respondió: "Sí comería. Comería porque tengo que comer, ¿no?".

Durante la entrevista, la periodista también le recordó que todos los grupos políticos respaldaron una moción para sustituir el servicio de catering por una cocina propia, mientras que su formación optó por abstenerse. El alcalde justificó esa decisión apelando a "criterios técnicos". "Son residencias públicas y no es tan sencillo. Traer personal a Ortigueira no es fácil; es un destino al que los funcionarios no siempre quieren venir", explicó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación: los menús de la vergüenza en atresplayer.com.

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