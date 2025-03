El dueño de un gimnasio de Elda, una de las caras más visibles de 'Zoe': "Nos decían que no era una estafa piramidal, sino una empresa multinivel"

César Rodríguez, dueño de un gimnasio en Elda, pasó de inversor a reclutador y, finalmente, a víctima de la macroestafa piramidal 'Zoe'. En un reportaje de Equipo de Investigación, relata cómo cayó en la red.

Para alcanzar el rango de "presidente doble rubí", explica que debía reclutar a 25 personas que invirtieran al menos 5.000 euros cada una: "La plataforma te califica según la gente que vas metiendo, y si no cumplen ese requisito, no cuentan".

Rodríguez admite haber captado a "30 y alguna" personas, quienes, en conjunto, pudieron haber invertido "entre 25.000 y 30.000 euros". Reconoce que, aunque en un principio veía beneficios, los reinvertía en nuevas ofertas dentro del sistema: "Ya estaba todo preparado para que volvieras a invertir y no se te escapara la oportunidad". A pesar de haber depositado 10.000 euros, afirma que nunca recuperó nada, ya que lo reinvirtió todo.

"Yo no me daba cuenta de lo que ocurría. Nos decían que no era una estafa piramidal, sino que lo presentaban como una empresa multinivel", sostiene.

Ante quienes lo acusan de haberlos engañado, se defiende: "Yo no he engañado a nadie, nunca fui a tocarle la puerta a nadie. Lo que hice fue el boca a boca, el colegueo, presentarles la compañía. Incluso metí a mi propia familia".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.