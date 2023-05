Equipo de Investigación acude a una cata de café a ciegas en la que un grupo de alumnos va a probar cuatro cafés diferentes y aprenden a distinguir entre uno bueno de otro malo. Para ello, tendrán en cuenta ocho aspectos distintos de cada café: "El aroma, sabor, retrogusto, crema, temperatura, acidez, defectos y cuerpo".

"Tiene que tener una buena crema, que la temperatura sea la correcta, que no tenga ningún gusto que sea, por ejemplo, muy amargo", explica el Alejandro Mourinho, profesor del Fórum Cultural del Café.

Además, el profesor también aclara en este vídeo dónde y cómo se debe conservar el paquete una vez abierto: "Tiene que estar en un lugar seco, que sea fresco, no frío y que no tenga ningún tipo de contacto con el oxígeno". Sin embargo, nunca deberíamos conservarlo más de un mes abierto. En el vídeo principal de la noticia, el experto también aclara si podemos o no recalentar el café.