Cuando Eva Blanco volvía a casa un día de abril de 1997 su rastro se perdió. Tras encontrar su cuerpo sin vida comenzó una complicada investigación que terminó resolviéndose muchos años después, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2013 que laSexta volvió a emitir el pasado domingo.

El criminólogo y psicólogo Vicente Garrido estudia cómo actúan y piensan las mentes asesinas. Su trabajo puede ser vital para llegar a identificar a la persona que acaba con la vida de Eva. "La idea no es dar un nombre, la idea es dar unas determinadas características que limiten, que faciliten las búsquedas de los investigadores haciendo más pequeño el número posible de sospechosos hasta llegar a su posible detención", explica.

El perfilador se dirige a Algete, un municipio situado a 30 kilómetros al noreste de Madrid, donde ocurrieron los hechos. Empieza por conocer el entorno más próximo de la víctima. El padre de Eva es muy conocido en el pueblo, tiene una empresa de grúas. Mientras el padre busca imágenes de su hija, le describe a su hija.

"Siempre decía que quería ser veterinaria, pero también le gustaba mucho la arquitectura. Se le daba bien dibujar. Recuerdo que le gustaba Bon Jovi porque tengo muchas cintas guardadas de ella. También comía fatal", recuerda su madre.

Los padres de Eva guardan un vídeo con su voz como oro en paño. Es un material muy valioso para el perfilador. Aunque su forma de vestir seguía siendo infantil, Eva ya no se sentía una niña. Se desmarcaba de los juegos de sus hermanas y en la pista de baile expresaba sus ganas de ser mayor.

En plena adolescencia, Eva comienza a salir con sus amigas y a tontear con los chicos. Emociones, sentimientos y deseos que cada día cuenta a su diario, el guardián de sus secretos.

"Hoy ha sido la fiesta del instituto de Torrelaguna y mi madre me ha dejado ir hasta las 23:30. No es justo, me tienen que subir un poco la hora, sobre todo, los fines de semana, hasta las 00:00 horas", escribía. El diario retrata mejor que nadie a la adolescente, es una pieza clave para el caso.

*18 años después de la muerte de Eva Blanco, el presunto asesino fue detenido gracias a una prueba de ADN. En 2016 fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Alcalá Meco

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2013 que laSexta volvió a emitir el pasado domingo.