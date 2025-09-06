Las deplorables condiciones de trabajo de un camarero de chiringuito: jornadas de hasta 36 horas y sin cobrar las horas extras

Detrás de la imagen idílica de los chiringuitos se esconde otra realidad:locales abiertos sin licencia, trabajadores explotados o bebidas elaboradas sin control sanitario. Así lo ha revelado a Equipo de Investigación Miguel Palmer, extrabajador de varios de estos establecimientos.

Detrás de la imagen idílica de los chiringuitos se esconde otra realidad: construcciones en suelos protegidos, locales abiertos sin licencia, trabajadores explotados o bebidas elaboradas sin control sanitario. Así lo ha revelado a Equipo de Investigación Miguel Palmer, extrabajador de varios de estos establecimientos, que relata cómo eran realmente sus jornadas laborales. Jornadas que, como él mismo destapa, podían ser interminables.

Ante las cámaras reconoce haber trabajado turnos maratonianos: "He llegado a hacer una jornada de hasta 36 horas. Acabar a la 01:30 o a las 02:00 y tener que volver a las 07:00". En ocasiones, confiesa, ni siquiera le daba tiempo a volver a casa: "Directamente me quedé en el restaurante".

Todo ello sin recibir compensación por las horas extra. "En el contrato figuraban ocho… con suerte. He llegado a tener contratos de media jornada, trabajarla y el resto cobrarlo en negro", explica.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en atresplayer.