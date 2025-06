La denuncia de una bailarina húngara sobre las despedidas de soltero: "Todos me han querido masturbar"

El negocio de las despedidas de soltero mueve millones de euros, pero también millones de quejas. Lugares como Tarifa, Mojácar o Logroño ya han puesto veto a una tradición en la que parece no haber límites. Con respecto a esto dos bailarinas húngaras que se dedican a este tipo de entretenimiento tienen claro que las actitudes de los españoles no son apropiadas.

En un programa de Equipo de Investigación de 2024, las dos profesionales detallan las situaciones vividas en Budapest con grupos de amigo que acuden de despedida a la ciudad, muy conocida por su fiesta y sus precios. "Yo solo he tenido malos clientes entre los españoles. Cuando he ido a España he visto que no hay bares de baile, tiene puticlubs y los españoles cuando vienen aquí se creen que también son así y en Hungría es ilegal", explican.

Una de ellas asegura que varios han intentado sobrepasarse cuando no está permitido tocarla: "Todos me han querido masturbar y chuparme las tetas. No quieren aceptar las reglas. Bajan y no se dan cuenta de que están en un bar de striptease. Se creen que pueden hacer lo que quieran por menos de 10 euros".

Incluso aseguran que les han ofrecido dinero en reiteradas ocasiones por mantener relaciones sexuales con ellas: "El que se va a casar al día siguiente es el que más infiel quiere ser. Te ofrecen un montón de dinero para estar contigo y dices 'no gracias'. Por eso odiamos las despedidas. Por eso nunca nos vamos a casar"

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

