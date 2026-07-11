"Me han destrozado la vida": el drama de los franquiciados investigados en el caso Peluquerías Low Cost

Seis franquiciados investigados por el presunto fraude de Peluquerías Low Cost rompieron su silencio ante Equipo de Investigación. Todos defendieron que también fueron engañados por los propietarios de la cadena y relataron las graves consecuencias económicas y personales.

Con causas judiciales abiertas, deudas que superan los 100.000 euros y el convencimiento de haber sido víctimas de un engaño. Así se presentaron ante Equipo de Investigación seis de los franquiciados investigados en el caso Peluquerías Low Cost, quienes, acompañados por su abogada, señalaron directamente a los propietarios de la cadena, David y Mar, como los responsables de la presunta estafa.

"Lo que ha hecho es destrozarme la vida", aseguraba una de las antiguas franquiciadas. "Ahora parece que la delincuente soy yo, cuando lo único que quería era montar una peluquería y vivir de la profesión que me gusta", lamentaba.

La mujer explicaba que su situación económica es límite. "Estoy arruinada, tengo el piso embargado", afirmaba, antes de asegurar que todo fue fruto de un "engaño". Según relataba, mantiene una deuda con la Seguridad Social de 140.000 euros.

Su caso no es el único. Otros franquiciados investigados aseguraban afrontar deudas de 120.000 y 235.000 euros como consecuencia del procedimiento. "No sé cuántas vidas voy a necesitar para poder pagarla", confesaba una de ellas.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de marzo de 2023.

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