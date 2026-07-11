De un Opel Corsa a un Maserati: el cambio en el tren de vida de los dueños de Peluquerías Low Cost

La Policía atribuyó a los propietarios de Peluquerías Low Cost un fraude de cerca de cuatro millones de euros mediante el uso de falsos contratos de formación para eludir las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los propietarios de Peluquerías Low Cost y una treintena de sus franquiciados fueron detenidos por presuntos delitos de estafa, falsificación documental y contra los derechos de los trabajadores. Según la investigación policial, la cadena utilizaba falsos contratos de formación para evitar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, una práctica con la que obtenía, según los agentes, "un beneficio del 100%" y que, además, le permitía acceder a bonificaciones públicas.

La Policía calcula que el fraude alcanzó los cuatro millones de euros y sostiene que la mayor parte de ese dinero terminó en las cuentas de David y Mar, la pareja propietaria de la empresa. Aunque los investigadores consideran "ilógico" que los franquiciados desconocieran la naturaleza de los contratos de sus empleados, varios de ellos defienden que también fueron engañados.

Seis de esos franquiciados investigados accedieron a hablar con Equipo de Investigación. Uno de ellos relató el espectacular cambio en el nivel de vida que, asegura, experimentaron los propietarios de la cadena mientras el negocio crecía.

"Cuando yo lo conocí tenía un Opel Corsa; después tuvo un Touareg y luego ya un Maserati y un Aston Martin. Mar tiene un Land Rover", recordaba el exfranquiciado. Según su versión, la pareja pasó "de vivir en un estudio de 30 metros a irse a un chalet de un millón de euros". "Fotos de Dubái, comiendo caviar, jugando al golf... Tienen un tren de vida que más de uno quisiera", concluía.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de marzo de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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