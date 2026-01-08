Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia, pidió a su círculo cercano "ignorar" a Edwin Arrieta: "Está siendo muy pesado"

Equipo de Inviestigación reveló en este programa cómo los amigos de Daniel Sancho conocían y "hacían planes" con el cirujano colombiano. Aquí puedes ver los testimonios de varios de sus excompañeros del colegio.

'Equipo de Investigación' conversó con varios amigos de Daniel Sancho a las afueras de una popular discoteca madrileña donde el joven trabajó como relaciones públicas.

Uno de los jóvenes entrevistados contó que Sancho era cercano a sus primas y que ellas, al igual que el resto de su entorno, sabían de su vínculo con Edwin Arrieta. "Quedaba con ellos, se acoplaba a sus planes...", relató. No obstante, según su versión, en un momento determinado Sancho les pidió: "Si os habla Edwin, ignoradle. Está siendo muy pesado conmigo"

Entre sus amistades, varios coincidieron en que "era un buen chaval, la verdad". Mientras quee otro conocido comentó que, debido a su trabajo en relaciones públicas, "conocía a mucha gente y se llevaba bastante bien con todos".

Por su parte, un antiguo compañero de colegio describió a Sancho como "un tío súper normal", subrayando que nunca presumió de su padre famoso. "Llegó en primero de la ESO como cualquier otro", concluyó.

