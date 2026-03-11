"Una central eléctrica en el tejado": el método de José, vecino de Aravaca, para generar su propia energía y ahorrar en la factura de la luz

Equipo de Investigación hablaba en 2023 con un vecino de Aravaca (Madrid). El hombre pertenece a una comunidad con otros 149 miembros que abastecen su casa con energía solar. Con el excendente llegaba incluso a cargar su coche eléctrico y vender el sobrante.

La energía fotovoltaica ha experimentado un notable incremento en los últimos años y ha llegado no solo a las empresas, sino también a las casas de los ciudadanos. Equipo de Investigación ponía su foco en ella en 2023 para mostrar cómo muchos particulares habían tomado la decisión de autoabastecerse, generando su propia electricidad a través de las placas solares. De 2022 a 2023 las familias que contaban con placas en sus hogares su multiplicaron por dos en nuestro país. En total, eran unas 200.000 familias.

Entre ellas se encuentran las que residen en la urbanización de Aravaca a la que van a investigar los redactores y periodistas del programa de laSexta. En estas edificaciones ubicadas a las afueras de Madrid residían 160 vecinos y ya producían entonces su propia energía gracias a 4.000 placas solares.

Así lo contaba Mercedes, una de sus vecinas, ante las cámaras. Ella vivía sola, estaba jubilada y llevaba un año siendo "productora". La mujer mostraba la app de su móvil en la que se evidenciaba mediante gráficas en qué momento se producía energía mediante las placas. En ese periodo de pico es cuando ella aprovechaba para empezar a utilizar los electrodomésticos.

"Para reducir su factura, debe maximizar el consumo eléctrico en las horas que hay luz solar", explicaba Glória Serra. La compra fue colectiva y le costó unos 5.600 euros. "Y si le resto todas las ayudas que me están concediendo, he pagado 800 euros", aseguraba. Antes pagaba de 70 a 80 euros de luz. Después, unos 12 euros.

José, cuya casa está muy cerca de la de Mercedes, tenía 18 paneles en su tejado con los que abastecer de electricidad a toda su vivienda, una de las mayores instalaciones de la zona.

"La energía eléctrica viene en corriente continua y ese aparato la transforma en alterna", decía explicando detalladamente el funcionamiento. "En el tejado tengo una central eléctrica; una central térmica para calentar la casa; una central frigorífica para enfriarla en verano; y tengo una electrolinera", aseguraba mmiestras mostraba cómo cargaba su coche. Y es que José había dejado incluso de pagar gasolina.

Por si fuera poco, de la energía que producía alrededor de un 40% de excedente iba a la red para que la pudieran utilizar otros consumidores. Solo gastaba el 60 o 70%.

