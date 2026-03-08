"Tengo una central eléctrica en el tejado": un hombre cuenta cómo genera su propia energía a través de 18 placas solares

Este vecino de Aravaca, Madrid, contaba en 2023 a Equipo de Investigación que abastecía su casa con energía solar, algo que también hacían los otros 149 miembros de su comunidad. El excedente era tal que llegaba a cargar su coche eléctrico y vender el sobrante.

La energía fotovoltaica ha pegado un gran subidón en los últimos años llegando a casas particulares y empresas. En 2023, Equipo de Investigación hizo un especial en el que mostró cómo muchos particulares han tomado la decisión de autoabastecerse para generar su propia electricidad a través de placas solares. Ese año, unas 200.000 familias ya contaban con placas en sus hogares, el doble que el año anterior.

Los 160 vecinos de una urbanización en Aravaca, a las afueras de Madrid, ya producían entonces su propia energía. Contaban en total con 4.000 placas solares. Así lo explicaba José, que tenía 18 paneles en su tejado con los que abastecer de electricidad a toda su vivienda, una de las mayores instalaciones de la zona.

"La energía eléctrica viene en corriente continua y la transforma en alterna", especificaba. "En el tejado tengo una central eléctrica; una central térmica para calentar la casa; una central frigorífica para enfriarla en verano; y tengo una electrolinera", sentenciaba, a la vez que mostraba cómo cargaba su coche y cómo podía ver el consumo en su móvil. José dejaba incluso de pagar gasolina.

Además, de la energía que producía alrededor de un 40% de excedente iba a la red para que la pueda utilizar otros consumidores. Solo gastaba el 60 o 70% y el resto la inyectaba en la red.

Según contaba otra vecina, Mercedes Hernández, se gastó 5.600 euros en el proyecto, pero en realidad solo tuvo que desembolsar 800 euros de su bolsillo tras las ayudas concedidas por el Ayuntamiento (del plan Rehabilita) y la Comunidad de Madrid. Con las placas ahorra un 70% en su factura de la luz, 413 euros al año.

"Vivo sola y llevo un año produciendo energía. En una aplicación veo la producción de energía solar, una vez que lo compruebo es cuando empiezo a utilizar la aspiradora...", afirmaba. La mujer contaba que el año anterior gastó casi 1.000 euros en luz para pasar a casi la mitad, unos 500 euros.

