"Tenía un negocio y las críticas de Tripadvisor me han arruinado": habla un feriante conocido por sus clavadas

Este hostelero de Baleares es uno de los más criticados en redes sociales por sus servicios y precios. Algunos clientes llegan a asegurar que la calidad de su comida "es tan mala" que no llegaron a consumirla.

Las clavadas de verano son una tónica habitual en las quejas de los turistas y usuarios que acuden de vacaciones o a ferias a consumir en locales de hostelería. Equipo de Investigación contacto en 2023 con un damnificado que asegura que un feriante balear pone una comida "tan mala" que llegó a marcharse sin probarla.

Para comprobarlo, el programa viajó hasta las Islas Baleares en busca del feriante que mencionan en estas quejas y que tiene su caseta en un mercado medieval de una localidad de Mallorca. Los precios oscilan entre 15 y 20 euros, cuenta una vecina del pueblo, y señala que ha llegado a ver una botella de vino por 100 euros: "Ni en un restaurante te clavan eso por una botella".

Uno de los responsables del puesto asegura que los precios excesivos por los que protestan son "inciertos" y apunta a las consecuencias que tuvo en un negocio por las críticas de Tripadvisor: "Me han arruinado".

"Hay empresas que se dedican a eso. Cuando quieren meten críticas buenas, cuando quieren meten críticas malas", indica y cree que el problema lo tiene el cliente: "Si no les cobrara, seguro que no ponían nada o críticas buenas".

