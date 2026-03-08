El temor de un agricultor, a punto de perder sus cultivos por una planta solar: "Dijeron que era voluntario alquilar y ahora expropian"

Pepe Rubio se negó a rentar sus terrenos, ubicados en el municipio granadino de Caniles, y ahora vive bajo la amenaza de que se los quiten. "Mis árboles son mi medio de vida y ahora te encuentras que quieren arrebatarlo", sentenciaba en 2023 a Equipo de Investigación.

La energía fotovoltaica ha pegado un gran subidón en los últimos años llegando a casas particulares y empresas. En 2023, Equipo de Investigación hizo un especial en el que descubrió que muchos agricultores están alquilando sus terrenos para la instalación de placas solares. Con beneficios millonarios para algunas localidades, hay otros trabajadores del sector que ven con temor una posible expropiación de sus terrenos.

Es el caso de Pepe Rubio, que tiene una pequeña explotación de olivos en la localidad granadina de Caniles. El hombre contaba entonces que rentar sus terrenos para este fin le reportaría tan solo 12.000 euros anuales frente a os 70.000 que recibe de beneficio por su cuenta. "Me llamaron para decirme que si me interesaba alquilar mis tierras, que era totalmente voluntario. Me dijeron el precio y yo le dije que no, que mi finca produce mucho más", explica el agricultor.

Aunque las empresas no entienden una negativa como respuesta. Tras el no de Rubio amenazan con quitarle los terrenos. "Estos árboles los hemos ido criando con muchísimo esfuerzo, sacrificio, ilusión. Mis árboles son mi medio de vida y ahora te encuentras que quieren arrebatarlo", lamentaba el hombre. No es el único. Casos como el de Rubio se repiten desde hace años en el mundo de las placas solares.

Porque la energía solar ha llegado a la casa de muchos para quedarse. En 2023, unas 200.000 familias ya contaban con placas en sus hogares, el doble que el año anterior.

