El coste para las arcas públicas de los grafitis en los Cercanías: solo en limpieza Renfe gasta más de 20 millones de euros al año

Equipo de Investigación habla con Sonia Ferrero, directora de Cercanías Madrid y con su responsable de Limpieza, Marta Estébanez, que explican el coste que implica la limpieza de los trenes pintados por grafiteros.

Las cámaras de seguridad de Renfe lo graban todo. Cómo los grafiteros frenan el tren, saltan a la vía, pintan los vagones y, en cuatro minutos, desaparecen.

Sonia Ferrero, directora de Cercanías Madrid, explica que solo el año pasado hubo 20.000 metros cuadrados de trenes pintados por grafitis. Las imágenes de las cámaras son las que utilizan para las denuncias contra los grafiteros. Como ejemplo, a uno de estos grupos se les impuso una condena de ocho meses de prisión y 28.000 euros de multa.

Unas incursiones que, afirma Ferrero, le cuestan a las arcas públicas "más de 20 millones de euros al año". Solo en limpieza, Renfe gasta hasta 35.000 euros al día.

Marta Estebánez, responsable de Limpieza en Cercanías Madrid, señala que quitar un grafiti cuesta 21,63 euros por metro cuadrado. El que muestra en el vídeo sobre estas líneas tendrá un coste final de 350 euros.

Sin embargo, afirma que han llegado a tener algunos de 230 metros cuadrados: "Todo el tren pintado de arriba abajo y por las dos caras. Eso fueron 5.000 euros", explica.

De tanto limpiarlas, Estébanez asegura que ya tiene muchas firmas reconocidas: "Sé quiénes son y más o menos las zonas por donde se mueven".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Grafitis: delito y arte' en atresplayer.