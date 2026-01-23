Consumo detalla a Equipo de Investigación las posibles sanciones a empresas por las "falsas rebajas": "Hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido"

Daniel Arribas, director general de Consumo, ha explicado a Equipo de Investigación las posibles multas a las empresas que realicen prácticas comerciales desleales con los consumidores.

Las sanciones por prácticas comerciales desleales con los consumidores parten de la Dirección General de Consumo. Y, recientemente, han multado con 350.000 euros a siete grandes empresas por ello.

"En estas infracciones lo que se persiguió y lo que se ha sancionado es una indicación incorrecta del precio de descuentos. Son falsas rebajas", explica a Equipo de Investigación, Daniel Arribas, director general de Consumo.

Arribas detalla al programa que estas prácticas "pueden ser calificadas como infracciones graves": "Pueden ser sancionadas hasta 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por esta práctica".

"Nosotros buscamos que las empresas cumplan porque es la mejor forma de garantizar que se respetan los derechos de las personas consumidoras. Hasta la fecha no tenemos ninguna derrota por nuestros procedimientos sancionadores", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.