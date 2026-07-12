"Entre 15.000 y 30.000 euros": el precio de una camiseta usada de fútbol y firmada por el jugador

José Cameno, un perito grafólogo que en 2024 llevaba cinco años dedicándose en exclusiva a comprobar la autenticidad de los autógrafos de futbolistas en las camisetas, desgranaba su trabajo en Equipo de Investigación.

El negocio de las camisetas de fútbol mueve millones. Según comprobaba Equipo de Investigación en 2024, existe todo un entramado de venta de camisetas que comienza en las salidas de los entrenamientos de los grandes equipos de fútbol, donde los jugadores firman las prendas que luego se pondrán a la venta con precios muy altos en internet. ¿Hasta qué punto están organizados estos cazadores de autógrafos? ¿Cómo actúan?

El programa habla con José Cameno, un perito grafólogo que llevaba cinco años dedicándose en exclusiva a comprobar la autenticidad de los autógrafos de futbolistas en las camisetas. "Me suelen contratar compradores que quieren saber si es original", contaba.

También hablaba de los supuestos certificados de autenticidad de algunos vendedores. "Esos papeles los hacen a granel y luego le ponen la pegatina y lo escriben a mano, ya está. No tiene ningún tipo de validez en subasta", sentenciaba.

El grafólogo contaba entonces que ellos expedían un certificado con un código QR que lleva a su página web donde se puede comprobar la foto de la firma. Así, verifican las firmas para vendedores finales o compradores.

"Una camiseta normal de tienda con certificado puede rondar los 300 o 5oo euros. Después, para camisetas usadas en un partido y firmadas hemos visto precios que rondan entre los 15.000 a los 30.000 euros", espetaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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