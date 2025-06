Las condiciones de "semiesclavitud" de una camarera en hostelería: "Hacía 20 horas diarias"

Gran parte del sector de la hostelería se ha convertido en un reducto en el que los empresarios se aprovechan de sus trabajadores a través del fraude a la Seguridad Social. La subida de la inflación desde 2022 a causa de la guerra en Ucrania ha llevado a medidas desesperadas que, por desgracia, solo afectan a los trabajadores. Aunque antes de la precariedad también era un hecho.

Este es el caso de una mujer que contó su experiencia a Equipo de Investigación. Tras más de 20 años de experiencia como camarera en España no duda en aseverar que en muchos de sus trabajos ha estado en condiciones de "semiesclavitud".

La mujer no da la cara, no quiere que la reconozcan y quedarse sin trabajo. "Yo en 20 años no he firmado un contrato. No tengo nómina", aseguraba entonces. Llegaba a trabajar hasta 20 horas al día. "Te pisotean mucho, te hacen sentir que eres una mierda. Yo recuerdo ir llorando a trabajar todos los días", afirmaba.

También cuenta que empezó en el sector porque no quiso estudiar y en su zona lo habitual es la hostelería o el campo. "Nunca he tenido nóminas", agrega rotunda.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

