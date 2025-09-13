Ahora

Así es el contrato de una diseñadora con Shein: "La media al mes puede ser de 500 a 700 euros"

Fátima García, que realiza diseños para Shein, explica en este vídeo en qué consiste su trabajo para la empresa china: "Shein tiene miles y miles de diseñadores contratados, no hay un límite".

En 2024, Equipo de Investigación realizó este programa sobre las plataformas online como Shein o Temu, y, para ello, el programa habló con la gadinata Fátima García, quien además de trabajar como ingeniera informática, realiza diseños para Shein.

La joven explicó en este vídeo cómo era su trabajo para la plataforma china: "Consiste en hacer el diseño para cualquier tipo de material, sea taza, móviles, protectores de tablets, para hacer camisetas, para hacer ropa, entonces tú puedes maquetar los diseños que tú hagas en cualquier tipo de prenda y cualquier tipo de cosa".

Por otro lado, Fátima explicó que existían dos tipos de contratos en Shein: "Primero es el contrato, donde es un pago único. Tú envías todas las muestras que tú quieres y el manager selecciona las que quiera y tienes un pago único. Puede ser entre 300, 500 euros. El segundo contrato es como una comisión por cada prenda que vendas que está de un 3 a un 8% más o menos".

Respecto a cuánto gana mensualmente por colaborar diseñando productos para Shein, Fátima explicó que "la media más o menos de dinero puede ser 500, 600, 700 euros", pero "varían mucho". Y es que aseguró que "Shein tiene miles y miles de diseñadores contratados, no hay un límite".

