De cobrar 2,5 euros la hora en España a ganar 2.200 euros al mes en Irlanda: el cambio de vida de un joven camarero

Más de cuatro millones de ofertas de empleo en Europa impulsan la salida de profesionales españoles de la hostelería hacia países como Irlanda, Suiza o Noruega. Empresas especializadas en reclutamiento aseguran que ofrecen contratos, alojamiento y salarios de hasta 2.200 euros mensuales.

Europa busca camareros. Con más de cuatro millones de ofertas de empleo en el sector de la hostelería, países como Irlanda, Suiza o Noruega se han convertido en algunos de los principales destinos para profesionales españoles que buscan mejores condiciones laborales y salarios más elevados.

Aprovechando esta demanda, una empresa de selección de personal fundada por dos antiguos camareros españoles se dedica a reclutar trabajadores de hostelería para establecimientos europeos. En apenas un año, asegura haber gestionado la incorporación de más de 150 camareros a distintos países del continente.

La compañía se encarga de todo el proceso: busca el empleo, facilita alojamiento temporal, financia el desplazamiento y realiza un seguimiento del trabajador durante su estancia en el extranjero. El servicio es gratuito para el candidato, ya que los costes son asumidos por las empresas contratantes, que pagan entre 1.500 y 3.000 euros por cada proceso de selección.

Según sus responsables, el perfil de los candidatos es muy diverso. Desde profesionales con amplia experiencia internacional hasta trabajadores que desean mejorar sus condiciones laborales tras años ejerciendo en España. En estos momentos, Irlanda concentra la mayor demanda de personal, aunque también han realizado contrataciones para Islandia.

Es el caso de José Miguel, un camarero formado en la Escuela de Hostelería de Marbella que lleva dos meses y medio trabajando como barman en un pequeño municipio irlandés. La empresa le proporcionó el viaje y un alojamiento provisional mientras encontraba una vivienda definitiva.

Antes de marcharse, José Miguel llegó a cobrar en España alrededor de 750 euros mensuales. Ahora percibe una nómina semanal de 547,20 euros, lo que equivale a unos 2.200 euros al mes. "La diferencia con respecto a España es bastante grande", explica.

Los responsables de la empresa aseguran que los profesionales españoles están especialmente valorados por su formación y por su capacidad para desenvolverse en entornos de alta exigencia. "En España trabajamos con un nivel de estrés y una exigencia que en otros países se reconoce mucho", afirman.

Pese a la elevada demanda de camareros en España, la empresa reconoce que no trabaja con establecimientos nacionales. Argumenta que no puede garantizar a los candidatos unas condiciones laborales que considera suficientemente competitivas, por lo que centra toda su actividad en mercados europeos donde los salarios y las condiciones de empleo resultan más atractivos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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