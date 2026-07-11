El hostelero que sobrevivía a la crisis con 24.000 euros de gastos al mes: "No tengo vacaciones ni días libres"

En 2022, el empresario Carmelo Rojas relató a Equipo de Investigación cómo la subida del precio de los alimentos y de la electricidad puso en jaque a su restaurante. Con unos gastos fijos de 24.000 euros mensuales, redujo la plantilla y asumió tareas de cocina.

En 2022, en plena escalada de los precios de la energía y los alimentos, Carmelo Rojas, un hostelero con 43 años de experiencia, explicó a Equipo de Investigación las dificultades que atravesaba para mantener a flote su restaurante. El aumento de los costes había puesto contra las cuerdas a su negocio y le obligó a tomar medidas para garantizar su viabilidad.

El empresario aseguraba que sus gastos fijos alcanzaban los 24.000 euros mensuales. Para reducir costes había renunciado incluso a contratar un cocinero, una función que asumía él mismo, y apenas había incrementado un euro el precio del menú del día para no perder clientela. "No tengo vacaciones, no tengo días libres. Vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias", confesaba.

Los ajustes también afectaron a la plantilla. De los seis camareros con los que llegó a contar, solo pudo mantener a tres. Aun así, defendía que todos trabajaban con contrato y percibían un salario de 1.400 euros por una jornada de ocho horas diarias.

Rojas aprovechó entonces para denunciar las prácticas irregulares que, a su juicio, siguen presentes en parte del sector. "Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro. El que esté, que esté; y el que no, que cierre y se vaya a su casa", sentenció.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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