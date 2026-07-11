La muerte del joven Nolan Wells reaviva la llama del racismo en EEUU: "Queremos saber por qué nuestro bebé no volvió a casa"

Los detalles Él, el único negro de un grupo de amigos, fue el único que no volvió después de visitar una isla con motivo del 4 de julio. En redes, los afroamericanos han abierto un debate sobre cómo han de desenvolverse en entornos mayoritariamente blancos.

Nolan Wells, un joven de 18 años, celebraba el Día de la Independencia en una isla del Golfo de Mississippi cuando su vida terminó trágicamente. Era el único afroamericano en un grupo de amigos blancos, y no regresó con ellos. Su desaparición fue denunciada por su familia, lo que llevó a una búsqueda que culminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida. La policía investiga las circunstancias de su muerte, y el caso ha suscitado un debate sobre racismo en Estados Unidos. La madre de Wells busca respuestas, mientras se analizan vídeos y el contenido de su móvil, que fue encontrado con uno de sus amigos.

Nolan Wells quería disfrutar del 4 de julio, del Día de la Independencia de EEUU, en una popular isla frente a la costa del Golfo de Mississippi. Tenía 18 años y, en las fotos de ese día, se le veía feliz. Despreocupado. Disfrutando con sus amigos mientras sonríe a la cámara. Lejos de imaginar que ese sería su último día con vida.

Lejos de saber que encontrarían su cadáver tras ir a la isla con sus amigos. A la que fue con sus amigos blancos. Él, el único negro del grupo. Él único que no volvió junto al resto en el viaje de vuelta.

Después de que la familia denunciara su desaparición, los agentes de Jackson iniciaron una búsqueda que acabaría con el hallazgo del cuerpo sin vida del joven. Ahora, han hecho un llamamiento a los testigos para saber qué es lo que sucedió.

Para esclarecer unos hechos que han puesto sobre la mesa el tema del racismo. El tema de que él, un hombre negro, fue el único que no volvió mientras los blancos sí lo hacían. Es el debate. Es la polémica que hay en redes sociales y que pone el foco las relaciones raciales en EEUU.

"Queremos saber qué pasó"

"Sólo queremos saber qué pasó. Queremos saber por qué nuestro bebé no volvió a casa", ha dicho Christine Wonsley, madre del joven, en una rueda de prensa. Conteniendo las lágrimas, sabiendo que su hijo había visitado junto a sus amigos del instituto una isla de la que no regresó.

Según 'ABC News', los investigadores del caso sospechan que Wells murió ahogado sin descartar, eso sí, ninguna posibilidad. Ben Crump, abogado de derechos civiles, ha puesto sobre la mesa las muchas preguntas que hay en lo que al caso respecta.

Según él, todo radica en que el grupo de amigos afirma que Wells les dijo que quería quedarse en la isla con una joven. Sin embargo, ella niega todo y afirma que él subió al barco con ellos. El letrado ha mencionado ciertos vídeos que hay en Internet que muestran a Wells discutiendo con sus compañeros. En ese sentido, Reuters indica que no ha podido verificar la autenticidad de los mismos.

Su móvil, clave

Además, apunta a que el teléfono móvil de Wells no estaba junto a su cuerpo sino en posesión de uno de los jóvenes que lo acompañaba. La madre de Wells lo localizó mediante una app y, según parece, había mensajes borrados.

En redes, los usuarios han analizado cronologías y difundido vídeos que no han sido verificados. Para algunos afroamericanos, el caso abre un debate doloroso sobre cómo han de desenvolverse en entornos mayoritariamente blancos. Han puesto el foco en la diferencia de atención a los casos que involucran a víctimas negras.

Wells, graduado en la escuela secundaria de Ocean Springs, se comportaba con "humildad" tratando "a los demás con respeto": "Trabaja duro y era ejemplar. Era mucho más que un jugador de fútbol americano excepcional", destaca Jake Bramlett, su entrenador.

Una vez graduado, se matriculó en el Southwest Mississipi Community College, donde jugó como receptor en el equipo de fútbol americano.

Como muchos otros, Wells decidió celebrar el 4 de julio en el agua, viajando en un barco con varios amigos a Horn Island. Un popular destino, muy conocido entre los que disfrutan de un día de playa, del que no regresó.

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