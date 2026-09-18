"Trabajo con unos rumanos que te cagas": la llamada entre María Henar y el jefe de narcóticos Luis Fernández para planear un vuelco de droga

Equipo de Investigación analiza la relación entre el jefe de narcóticos de Valladolid, Luis Fernández, y María Henar, que Asuntos Internos descubrió que iba mucho más allá de la de policía y confidente.

Cuando en la investigación de Asuntos Internos al jefe de narcóticos de Valladolid, Luis Fernández, aparece el nombre de María Henar, no era la primera vez que esta mujer estaba en el radar policial.

Henar ha sido detenida en tres ocasiones por delitos relacionados con prostitución, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Jenifer Santarén, periodista de 'El Norte de Castilla', explica que "la conocen como 'La Mami o 'La Señora', y lo que se sabe es que es muy estricta, que tiene establecido un régimen de prácticamente de terror en los prostíbulos que gestionan. No las deja salir, las controla todo el tiempo, las encierra si no está ella o no están sus encargados. A parte de ejercer la prostitución, se les instaba a vender drogas a sus clientes".

En los registros, la Policía encuentra droga en las mesillas de noche y grandes cantidades de dinero escondidas en lugares insospechados.

La última vez que la detienen, María Henar recibe la visita del jefe de estupefacientes. "Cuando Luis Fernández se entera de que está allí en calabozos, va a hablar con el jefe de grupo de esta brigada de extranjería, y lo que le dice es que han detenido a la persona que mejor información le da, le comunica que va a bajar a verla a calabozos y esa visita se registra esa misma tarde", apunta la periodista.

Sin embargo, las grabaciones de Asuntos Internos descubren que la relación entre ambos va mucho más allá de la de un policía y su confidente. En una conversación telefónica les cazan planeando un vuelco de droga.

Henar propone a Fernández dar "el palo" a otro narcotraficante: "Yo tengo quien se lo dé ahora, que yo trabajo con unos rumanos que te cagas", afirma. Jenifer Santarén señala que en esa conversación también se plantea que el propio Fernández "dirija una operación policial para poder quedarse con esa droga, que presuntamente él la decomisaba y volvía a introducirla en el circuito a través de sus compinches".

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