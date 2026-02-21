Un empresario, contra los trabajadores que le denuncian por sus precarias condiciones: "Ha sido un subnormal comunista"

Equipo de Investigación recogía en un especial sobre hostelería de 2022 el testimonio de un trabajador que denunció ó las numerosas irregularidades de la empresa hostelera en la que trabajaba.

La hostelería lleva años viviendo tiempos oscuros debido a la subida constante de los precios y a las malas condiciones con las que se emplea a los trabajadores. Aunque no es el único problema que amenaza el sector. En un especial de Equipo de Investigación de 2022 se analizaba el mundillo y también la figura de los llamados 'listeros', personas que ponen en contacto a camareros y empresarios y que se quedan con parte del sueldo del trabajador.

Francisco Sánchez, camarero, denunció en 2022 al programa las numerosas irregularidades de la empresa hostelera en la que trabajaba. Aseguraba entonces que si un día no había trabajo le mandaban a casa y que su contrato era fraudulento. La empresa, un gran grupo hostelero de Sevilla, tuvo que readmitirle por despido improcedente después de que denunciara sus condiciones laborales y le echaran.

No era la única demanda a la que se enfrentaba la empresa. Otro joven sufrió un grave accidente laboral por el que quedó incapacitado para trabajar y aseguró al programa que su pensión, de 200 euros, tendría que ser de casi 800 por las horas que trabajaba.

Sin embargo, el empresario negó todo en una conversación con la reportera del programa: "Yo tengo una denuncia de un subnormal comunista que hay ahí metido, un sindicalista", asevera en relación al joven que tuvo que readmitir. "Yo tengo el negocio a punto de cerrarlo, porque ha subido mucho la luz, costes de personal, impuestos, seguros sociales... todo está por las nubes. Así está la mitad de los bares de Sevilla", aseveró el empresario.

