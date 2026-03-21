Miles de personas entonan el 'No a la guerra' en Madrid y exigen el "fin de la escalada de muerte": "España no se U.S.A"

Unas 4.000 personas entonan el "no a la guerra" en una manifestación en Madrid

¿Qué ha pasado? Unos 4.000 manifestantes, según Delegación del Gobierno, han entonado cánticos como 'No a la guerra, no a la OTAN' y han condenado las actuaciones de Trump y de Netanyahu.

En Madrid, miles de personas han protestado contra la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán, exigiendo el fin de la "escalada de destrucción y de muerte". Según la Delegación del Gobierno, unas 4.000 personas participaron en la manifestación. El portavoz de la Asamblea Internacionalista pidió frenar la escalada militarista y un embargo de armas a Israel, calificándolo como un actor principal en el conflicto. Los manifestantes, con banderas palestinas y carteles, recorrieron desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Ione Belarra e Irene Montero de Podemos asistieron, exigiendo medidas contra la guerra, incluyendo la salida de España de la OTAN y la retirada de militares estadounidenses de Rota y Morón.

Miles de personas han entonado el 'No a la guerra' en Madrid ante la ofensiva de Estados Unidos y de Israel en Irán. Los allí presentes, unos 4.000 según Delegación del Gobierno, han exigido el fin "de la escalada de destrucción y de muerte" en las zonas afectadas.

El portavoz de la Asamblea Internacionalista ha exigido "poner freno a la escalada militarista" y reclama "el embargo de armas a Israel", país al que califica como "uno de los actores principales en esta nueva escalada armamentística".

"Creemos que es una escalada que se tiene que parar, que únicamente nos lleva a más guerras, a una escalada de destrucción y de muerte que no tienen ningún sentido y que solo refleja los intereses de una minoría militarista que quiere pasar por la guerra", ha expuesto.

Además, ha insistido en que el 'No a la guerra' es una consigna que hay que "dotar de contenido", exigiendo al Gobierno "acciones y medidas concretas que se pueden tomar ya", como por ejemplo "el embargo ede armas a Israel".

Los manifestantes, ataviados con banderas palestinas y carteles con mensajes como "No a la guerra, no a la OTAN" o "España no se U.S.A", han partido desde Atocha a eso de las seis de la tarde hasta llegar a la Puerta del Sol, donde se ha desconvocado la protesta.

Durante el recorrido, los participantes han condenado mediante cánticos las actuaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Podemos exige la salida de España de la OTAN

A la manifestación han acudido Ione Belarra, secretaria general de Podemos, e Irene Montero, secretaria política de la formación morada. Montero ha advertido que su organización solo apoyará en el Congreso un decreto de medidas contra la guerra si incluye "un tope real a los precios de los alimentos, de la energía, del combustible, hacer el transporte gratuito y salir de la OTAN".

"Si no lo hacen, si hacen las medidas que propone el PP, entendemos que lo que buscan son los votos del PP", ha insistido.

Además, Montero ha exigido al Ejecutivo que "saque a los militares de Estados Unidos de Rota y de Morón": "España está siendo cómplice de los crímenes de Trump y de Netanyahu".

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