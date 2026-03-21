Este fue el mensaje que hizo que Esther López cambiara de planes la noche de su desaparición

Esther López cambió de planes la noche de su desaparición tras recibir el mensaje de su amigo Carolo: en lugar de volver a su casa acudió al bar donde Carolo, su amigo, se encontraba con Óscar, el principal sospechoso.

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2022, los reporteros analizaron los últimos movimientos de Esther López en la noche de su desaparición. La joven estuvo en la casa de unos amigos de Traspinedo cebando la victoria de su equipo, el Real Madrid, y tenía previsto volver a su casa después, pero recibió un mensaje que hizo que cambiara sus planes.

El mensaje era de Carolo, un amigo y vecino de Traspinedo, que le escribió preguntándole si conocía a alguien que pudiera proporcionarle "un pollo -cocaína-", a lo que ella respondió con una negativa. "Yo ya me voy a ir para casa", respondió Esther, que, sin embargo, unos minutos después le preguntó qué iba a hacer él.

A partir de ahí sus planes cambiaron, ya que en lugar de volver a su casa, como inicialmente manifestó al resto de sus amigos esa noche, acudió al bar donde Carolo se encontraba con Óscar, el principal sospechoso. Los tres permanecieron en el local hasta las 2:20 horas de la madrugada. De hecho, fueron los últimos en abandonar el lugar. Poco después, de marcharse del local, Esther López desapareció.

El mismo programa emitió, además, una entrevista exclusiva con su hermana, Inés López, quien no pudo reprimir su indignación al ver las respuestas de Óscar a las preguntas de la jueza.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.