"No me tires más del tema": Equipo de Investigación localiza al condenado por la explosión de un almacén pirotécnico ilegal

Equipo de Investigación localiza en su casa al dueño de un almacén pirotécnico ilegal que explotó en Páramos, causando dos muertos y 37 heridos. Tras ser condenado a cuatro años de prisión por homicidio y daños imprudentes, niega que aquel material fuera ilegal.

Seis años después de la explosión de un almacén pirotécnico ilegal con más de 2.500 kilos de pólvora en la que murieron dos personas y 37 resultaron heridas, su propietario acepta una condena de cuatro años de prisión por homicidio y daños imprudentes. Además, no podrá ejercer como pirotécnico durante diez años.

El condenado ha recurrido ante el Tribunal Supremo y espera en su casa hasta que la resolución sea firme. Los reporteros de Equipo de Investigación consiguen localizarlo allí, donde niega que el material pirotécnico que almacenaba en una nave agrícola fuera ilegal.

La tensión crece a medida que se suceden las preguntas de la reportera, hasta el momento en el que el dueño del almacén reacciona tajante: "No me tires más del tema. Te estoy respondiendo y bastante hago".

Aunque defiende que el material que había en su nave es legal, admite al programa que los dos zulos que encontró la Guardia Civil con pólvora guardada sin medidas de seguridad "es otra historia".

El hombre sostiene que ha pedido perdón a las familias por lo que sucedió y muestra su arrepentimiento.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Jugando con fuego' en atresplayer.