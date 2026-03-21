El mensaje de una amiga de Esther López a Óscar tras su desaparición: "Le dije que cómo se le ocurría dejarla allí sola"

"Le pedí que me contara todo, desde que salieron del bar", recuerda Iria, amiga de Esther López, sobre su conversación con Óscar, quien le dijo que Esther quiso continuar la fiesta, lo llamó "cortarrollos" y se bajó del coche.

En 222, Equipo de Investigación realizó este reportaje sobre al desaparición de Esther López, a quien se le perdió la pista la madrugada del 13 de enero de 2022 en Traspinedo (Valladolid). Tras la denuncia de sus padres, se activó un amplio dispositivo de búsqueda que rastrea la zona contrarreloj. Días después un senderista encontró su cuerpo en una cuneta que ya había sido inspeccionada.

En el vídeo principal de esta noticia, Iria, amiga de Esther, reconstruyó las primeras horas tras la desaparición. En cuanto supo que no había vuelto a casa, contactó con Óscar, uno de los amigos que estuvo con ella esa noche.

"Le pedí que me contara todo, desde que salieron del bar", recordó la joven en el vídeo, donde explicó que Óscar le respondió que, tras dejar a un amigo en su domicilio, Esther quiso continuar la fiesta, discutieron, lo llamó "cortarrollos" y se bajó del coche.

La explicación no convenció a Iria: "Le dije cómo se le ocurre dejarla allí sola, de noche, con frío y sin luz". A partir de ese momento, confiesa, "las cosas empezaron a no cuadrar". La inquietud aumentó cuando Óscar le envió un audio pidiéndole que toda la información que tuvieran se la enviaran a él, para hacerla llegar a la Guardia Civil.

Equipo de Investigación accedió a ese mensaje de voz:

"Buenas tardes, Iria. Oye, me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, que todo lo que sepamos… que les llame o que les mande un correo. Más que nada, para que me lo reenvíes, meterlo en un correo y mandárselo. Que lo miren y lo investiguen".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com

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