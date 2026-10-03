Un bar "que podría ser un bar" en la Cañada Real: su dueño admite que ha tenido una explotación porcina, un vertedero y hasta un club de alterne

Juanjo Escribano enseñó su bar a Equipo de Investigación en 2021 y habló de sus otros negocios: una explotación porcina, un vertedero y un club de alterne. "Contra mí hay muchas denuncias", reconoce, aunque niega que nada de ello fuese ilegal.

En 2021, Equipo de Investigación recorrió las calles de la Cañada Real y descubrió que los arrendamientos irregulares eran solo una pequeña parte de su economía sumergida. A lo largo de sus 14 kilómetros se habían contabilizado hasta 200 negocios: chatarrerías, carpinterías, tiendas de ultramarinos, talleres de coches y tres bares. "Aquí parece que hay una empresa, una chatarrería. Y eso está lleno de lavadoras y frigoríficos", observaba la redactora durante el paseo.

Las cámaras llegaron hasta uno de esos bares, donde las recibió su propietario, Juanjo Escribano. Con barriles de cerveza y bebidas a su espalda, él mismo matizaba que aquello "podría ser un bar" y aseguraba que, en ese local, no tenía actividad económica. La única licencia del establecimiento era la de las máquinas tragaperras.

Pero ese no era su único negocio. Según contó, se dedica también a la recogida de sacos y regenta otros bares, y confesó que esperaba que el Ayuntamiento no los descubriera demasiado porque, dijo, le estaban haciendo la vida imposible. En el pasado había tenido otros negocios calificados como ilegales: una explotación porcina, un vertedero y "un club de alterne" en la zona. Él, sin embargo, lo ve de otra manera: "Yo no considero nada ilegal". Admite que acumula muchas denuncias, entre ellas por organizar fiestas que, para él, son simples "reuniones".

Escribano aseguraba, además, haber sido quien hizo los enganches a la luz de todos los vecinos hace 30 años, algo por lo que también fue denunciado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en atresplayer.

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