Minipisos como negocio: un inversor convierte cinco locales en diez viviendas de 30 metros y espera ingresar 5.000 euros al mes

De policía a inversor: Quique Escrivá convierte locales en minipisos y cobra 4.000 euros por cada inversión que gestiona para otros. "Con las inversiones superaba el salario que tenía", asegura a Equipo de Investigación.

Hay quien ve un local comercial vacío y quien ve diez viviendas en potencia. Quique Escrivá, inversor inmobiliario, ha explicado a Equipo de Investigación cómo funciona el proceso de crear un minipiso y por qué ha convertido este modelo en su forma de vida. Su última operación: cinco locales adquiridos por 250.000 euros, a los que cambió el uso a vivienda y que ha segregado en diez minipisos de unos 30 metros cuadrados. Con su alquiler espera obtener 5.000 euros al mes.

Los números, sin embargo, piden paciencia. Según la estimación realizada, cada minipiso supone una inversión de 25.000 euros, a los que se suman 30.000 de reforma y 5.000 en impuestos. Cobrando entre 450 y 500 euros mensuales por cada uno, el plazo para recuperar lo invertido rondaría los diez años.

El método, explica, tiene sus reglas. "No podemos hacerlos en cualquier sitio", advierte. El primer paso es encargar un proyecto a un arquitecto que, junto con el del Ayuntamiento, lo valida. Cuando llega el visto bueno, empieza la reforma.

Escrivá, que antes era policía, no solo invierte: también vive de enseñar a otros a hacerlo. Todo empezó con un podcast para dar a conocer otro modelo de inversión, desde el que deriva a los interesados a un canal de Telegram. Por cada inversión cobra 4.000 euros, que cubren la búsqueda del inmueble, la puesta en marcha y la gestión de incidencias. Tanto le funcionó que pidió una excedencia: "con las inversiones superaba el salario que tenía".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en atresplayer.

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