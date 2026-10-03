Nuevo asentamiento a 26 km de la Cañada Real: el miedo de unos vecinos de Morata de Tajuña y Chinchón a "otra Cañada"

Un propietario cercano al nuevo asentamiento a 26 km de la Cañada Real teme que se repita lo ocurrido allí. "Hay miedo", afirma a Equipo de Investigación en un reportaje de 2021.

A apenas 26 kilómetros de la Cañada Real, entre Morata de Tajuña y Chinchón, surgió hace unos años un nuevo asentamiento que despertó la inquietud de quienes viven cerca. Equipo de Investigación visitó la zona en 2021 y recogió el testimonio de varios vecinos del Sector 6. Según aseguraron a los reporteros, nuevos clanes se habían trasladado a esa área.

Uno de ellos, propietario de una parcela en venta junto al asentamiento, no ocultó su preocupación. Habló de "miedo" entre los residentes ante la posibilidad de que el lugar acabara convirtiéndose en una segunda Cañada Real. Para ilustrarlo recurrió a una comparación contundente: "Esta gente es como el caballo de Atila, donde entran, no dejan nada sano".

El vecino fue más allá y cuestionó el nivel de vida de los recién llegados. Afirmó que suelen comprar en negro y que la chatarra, a su juicio, no da para construir una casa ni para pagar un Mercedes. "Tienen unos niveles impresionantes de lujo y de despilfarro", sostuvo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com

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