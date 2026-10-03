Nanopisos en Hong Kong: así vive un arquitecto español en 10 metros cuadrados con la ducha encima del retrete

Siete millones de personas, 700 kilómetros cuadrados y los pisos más caros del mundo. Un arquitecto español nos enseña su 'nanopiso' de Hong Kong: 10 metros, la ducha sobre el retrete y mil euros al mes de alquiler. "Tengo lo mínimo para sobrevivir".

En Hong Kong basta con levantar la vista para ver solo edificios. La ciudad tiene el precio de compra de vivienda más alto del mundo, comprar un piso es prácticamente una quimera y siete millones de personas se reparten unos 700 kilómetros cuadrados de suelo residencial, ya que el 60% del territorio es verde. De esa ecuación ha nacido un fenómeno con nombre propio: los 'nanopisos'.

Son auténticos 'zulos' de entre siete y once metros cuadrados donde llegan a vivir familias enteras. En uno de ellos reside desde hace un mes un arquitecto español, con quien ha estado Equipo de Investigación. Lo encontraron comprando comida, algo que para él es casi una necesidad: "Yo no cocino en casa. Cualquier cosa que haga hará que vaya a oler todo".

El edificio funciona como un pequeño microcosmos. "Hay de todo aquí. Estudiantes. Inmigrantes de familias enteras de Filipinas, de Indonesia... Hasta bares. Ahí está, en la segunda planta. Tiene hasta su terracita", relata. Y, aunque cueste creerlo, asegura que su vivienda es de las grandes: la segunda en tamaño. Allí conviven la cocina, el lavadero y el baño en el mismo espacio, hasta el punto de que la ducha está justo encima del retrete y "se moja todo". "Tengo lo mínimo para sobrevivir", resume. El alquiler, mil euros al mes.

Su casera es una empresaria china que ha montado una compañía dedicada a renovar pisos, subdividirlos y alquilarlos. "Es un negocio bastante común", concluye el arquitecto.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com

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