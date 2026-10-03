Vive en el "hostal de los horrores" y no puede dar la cara: "Esta misma noche estaría en la calle"

Una inquilina del llamado "hostal de los horrores" pide ocultar su rostro ante las cámaras de Equipo de Investigación: "Si lo enseño, esta misma noche duermo en la calle". Cuatro meses en una litera y una convicción: "Todo es ilegal".

Hay quien aguanta condiciones insalubres por una razón muy simple: no tiene adónde ir. Es el caso de una de las inquilinas de una vivienda de literas que la Policía ha bautizado como "el hostal de los horrores". Equipo de Investigación ha hablado con ella en el marco de su indagación sobre el local, y la mujer ha puesto una condición para contar lo que sabe: que no se vea su cara en cámara.

El motivo, según explica, es el miedo a las represalias. "Si lo enseño, sé que esta misma noche voy a dormir en la calle", afirma. Lleva cuatro meses durmiendo allí y sostiene que "todo es ilegal". Quejarse, asegura, tiene una consecuencia inmediata: "vas a la calle". Su deseo es trasladar información sobre la propietaria, pero sin exponerse a perder el único techo que tiene.

Las comprobaciones del programa apuntan en la misma dirección que las denuncias de los inquilinos, que critican las condiciones insalubres del lugar. El local no cuenta con licencia de hostería, aunque la dueña sí ha solicitado ese permiso.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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