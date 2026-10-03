Discriminación en el alquiler de habitaciones: un chat de caseros en Telegram pide evitar a latinos, pensionistas y madres solas

Un chat privado de Telegram destapa cómo propietarios de habitaciones descartan inquilinos por su perfil. Latinos, pensionistas y familias monoparentales, en el punto de mira: "Mi piso, mi negocio, mis condiciones", defiende uno de los caseros.

"Mi piso, mi negocio, mis condiciones". Con esa frase, un propietario resumía la filosofía que impera en un grupo privado de Telegram donde caseros que alquilan habitaciones se intercambian trucos para elegir inquilinos. Equipo de Investigación ha tenido acceso a esas conversaciones, en las que abundan los mensajes abiertamente discriminatorios y los consejos para descartar a determinados perfiles antes incluso de enseñar el piso.

El primer colectivo señalado es el de los latinos. "Los latinos son problemáticos por la bulla que meten", escribe uno de los participantes, sin que nadie en el chat cuestione el comentario. Los pensionistas tampoco se libran: los propietarios los describen como "guerreros" y aseguran que dan "bastantes problemas de convivencia porque defienden mucho sus derechos". Las familias monoparentales, por su parte, son catalogadas como inquilinos "vulnerables", una etiqueta que en el grupo funciona como motivo de rechazo.

Algunos mensajes van todavía más lejos y justifican la exclusión con un lenguaje deshumanizador. "Persona sola con hijos... como les cueste pagar, no los sacas ni con calzador", se lee en una de las conversaciones. La idea que se repite es evitar cualquier posible complicación, aunque eso implique discriminar. El debate se cierra con una sentencia que resume el tono general del chat: "Para caridad, la madre Teresa de Calcuta".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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