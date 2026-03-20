Así reconocía el presidente de una cooperativa que se estaba "especulando un poco" con los precios del aceite de oliva

Hasta Baeza (Jaén) se desplazaba Equipo de Investigación en 2023 para conversar con el presidente de una cooperativa en la que producían aceite de oliva. ¿Qué sucedió en aquella época para que los precios se duplicaran en un período de tiempo tan corto?

Baeza fue la localidad española en la que más litros de aceite de oliva se produjeron en 2022. Sin embargo, la situación era muy diferente en 2023. Cuando Equipo de Investigación visitó la localidad jienense, dos de las tres almazaras se estaban planteando cerrar.

Román León, presidente de una cooperativa, atendía a los redactores mientras atendía llamadas de clientes demandando una cantidad de aceite que las almazaras no podían producir. "Están subiendo continuamente los precios y todo el mundo quiere acumular más aceite de lo normal. Se creen que se van a quedar sin aceite y el que quería cinco cajas ahora quiere diez", relataba.

De esa campaña ya quedaba muy poco aceite disponible, lamentaba. "No solo nosotros. En el mercado nacional, no hay aceite", afirmaba, para después enseñar la bodega a las cámaras para demostrar que estaba vacía. Las grandes marcas estaban comprando casi todo el aceite de estas almazaras.

Solo le quedaban 43.000 kilos. El aceite en 2022 estaba a 5,50 euros/litro. En 2023, a 10 euros. "Yo pienso que se está especulando un poco, porque no es normal los precios que esto tiene, pero como todo en la vida. Como no hay aceite, la gente especula con él", lamentaba.

Pero él también subió los precios, obligado por el mercado: "Si yo vendo el aceite barato mis socios pueden decirme que en los mercados están mucho más altos los precios".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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