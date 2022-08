El cuerpo de Déborah Fernández es encontrado depositado en una cuneta en mayo de 2002 a 50 kilómetros de su casa. Vivía en el centro de Vigo con sus padres, que denuncian su desaparición diez días antes.

Cuando se han cumplido más de 20 años de su muerte, el caso ha prescrito después de que la jueza haya desestimado las últimas pruebas. La familia de la joven sigue apuntando al exnovio, el único investigado. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Rosa Neira, madre de Déborah Fernández, se sincera ante las cámaras: "Cuando Déborah desaparece, en casa vivía el matrimonio, mi madre, tres hijos y María, una persona interna".

"Mi hija Déborah era la tercera de mis hijos, porque tenía cuatro. Era una relación muy buena la nuestra, teníamos mucho feeling porque era muy parecida a mí. Le gustaba la fotografía y la pintura y sus amigos eran siempre los mismos desde los tres años", recuerda.

Rosa Neira también habla de la relación de Déborah Fernández con su exnovio: "En ese momento, con su novio, estaban disgustados. Él era un chico que venía a comer a casa, siempre era correcto, no tenía ningún problema, era un poco mayor que ella. La diferencia era de seis o siete años y se dedicaba a la pesca de langostino en Argentina".

Sobre cómo se encontraba su hija poco antes de desaparecer, sostiene que "llevaba tristona" desde hacía "unas dos semanas".

Una antigua compañera de clase de la joven la recuerda como "divertida y extrovertida". No obstante, otro compañero asegura que antes de la desaparición tenía un comportamiento extraño: "Igual un mes antes sí salía de clase alguna vez llorando. Nunca me contó que le ocurría, pero algo le atormentaba, no sé qué sería, no estaba bien".

Por otro lado, Equipo de Investigación reconstruye el misterioso escenario donde apareció el cadáver de Débora Fernández junto a un preservativo y una cuerda. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.