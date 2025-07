Los mensajes por Whatsapp de la falsa agencia inmobiliaria que estafaba en Benidorm: "Me pidieron una señal de 580 euros"

Roque Rubio, uno de los españoles estafados por la falsa agencia 'Vacaciones Estrella', cuenta cómo le metieron prisa a través de Whatsapp para reservar: "Me lo alquilaban por 1.100 euros para 15 días cuando lo suelo alquilar por 1.800".

En este reportaje de 2018 Equipo de Investigación destapó las estafas de apartamentos vacacionales en sitios turísticos de España como Benidorm. Y es que, en la ciudad, en ese momento había más de 6.000 viviendas en alquiler.

Sin embargo, el 72% de los alquileres se producía a través de Internet, lo que desata estafas como la de la falsa agencia vacacional 'Vacaciones Estrella'. Sus clientes alquilaban su apartamento a través de su página web, donde se encontraban anuncios de cholos como el de un piso con piscina, 100 metros, 2 habitaciones, vistas al mar y garaje que se ofrecía por 1.100 euros una quincena en agosto.

Roque Rubio, uno de los españoles estafados por una falsa agencia vacacional, contó en este vídeo cómo sucedieron los hechos. Rubio había contactado con 'Vacaciones Estrella', la falsa agencia, para alquilar un apartamento en verano tras ver un precio jugoso.

"Me pongo en contacto a través de Internet y me manan imágenes para ver la oferta", recordó Roque, que explicó que le alquilaban el apartamento "por 1.100 euros para 15 días". Roque destacó que lo solía "alquilar por 1.800 euros" por lo que, al principio, le "extrañó porque suele ser más caro".

"Me piden un dinero, una señal, que dicen que es la mitad de lo que es el apartamento", explicó Roque en el vídeo, donde confesó cómo les ingresó 580 euros. Y es que aunque al principio tuvo dudas, Roque Rubio contó en el vídeo cómo le metieron "prisa" por Whatsapp: "Formalicé la reserva por Whatsapp. Al segundo día, al no haberle hecho el ingreso, me llamó preguntándome que si le iba a hacer el ingreso". Finalmente, el hombre terminó cayendo en la estafa y dándoles la señal de 580 euros de un apartamento del que nunca disfrutó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.