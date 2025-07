Habla el portero de un edificio que se usaban para estafar en Benidorm: "Venías familias con hijos por un piso que no existía"

Equipo de Investigación destapó en este reportaje de 2018 las estafas de apartamentos vacacionales en sitios turísticos de España como Benidorm. Y es que, en la ciudad, en ese momento había más de 6.000 viviendas en alquiler.

Una de estas agencias fraudulentas era 'Vacaciones Estrella', donde sus clientes alquilaban su apartamento a través de su página web. En esta, se encontraban anuncios de cholos como el de un piso con piscina, 100 metros, 2 habitaciones, vistas al mar y garaje que se ofrecía por 1.100 euros una quincena en agosto.

Las víctimas abonaban las reservas y esperaban sus ansiadas vacaciones, pero cuando llegaban al edificio en pleno paseo marítimo descubrían que les habían estafado. Una reportera de Equipo de Investigación acudió hasta uno de esos edificios, donde habló con su portero.

Tras enseñarle el anuncio, el hombre desmontó todo lo que se anunciaba: "Piscina no tenemos y no me suena nada, es una estafa seguro, como tantas otras". Y es que el portero aseguró que era algo "habitual". Incluso, contó el caso de "una familia que llegó con su coche buscando el apartamento del piso 3º": "Encima llevaban niños". Además, el hombre explicó que "es muy difícil encontrar otro piso como sea julio y agosto" tras ver que el piso que les prometieron ni siquiera existe.

