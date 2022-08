Cuando han pasado más de 20 años de la muerte de Déborah Fernández, -la joven que salió a correr, desapareció y días después encontraron su cadáver-, el caso ha prescrito. La jueza desestimó las últimas pruebas. Por su parte, la familia sigue apuntando al exnovio, el único investigado.

Equipo de Investigación reconstruyó el lugar donde encontraron el cadáver de Déborah Fernández en un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

En mayo de 2002 un escalofriante hallazgo rompe la calma de las Rías Baixas: en una cuneta de Portocelo encuentran el cadáver de una mujer. Era Déborah Fernández, una joven viguesa de 21 años desaparecida diez días antes.

El primer misterio del caso es el lugar donde aparece el cuerpo. Francisco Pérez, criminólogo, analiza la escena: "La distancia entre el cuerpo y la carretera es de unos 2,70 metros. La víctima aparece totalmente desnuda, sin ningún tipo de indicativo, ni pendientes, ni joyas, nada. Está tapada de una manera decorosa. La mayor parte de las ramas le tapa el pubis y los pechos, lo que nos habla de cierto mimo. Además, no estaba nada maltratado, no tenía golpes, no se le había maniatado, no tenía ningún tipo de marca, de ligadura. Podríamos pensar que la persona que la dejó aquí la conocía, o le tenía un especial aprecio y seguramente estemos ante una situación de postura de enmienda".

Según detalló el criminólogo, "una postura de enmienda es la que adopta el criminal cuando está arrepentido por lo que ha hecho".

Ante la opción de que fuera una sola persona la que colocara el cuerpo, Francisco Pérez sostiene que, de ser así, es raro que no haya señales de arrastre. Por lo que "el cuerpo fue cogido, izado y depositado para que se pudiera ver" porque "querían que se encontrara".

Junto al cadáver se encontró un preservativo que estaba, en parte, fuera de su envoltorio y colocado con un pañuelo de papel para que no se lo llevara el aire. También hallaron debajo de la cabeza de Déborah Fernández una cuerda de 1,40 metros.

Por otro lado, Equipo de Investigación recogió las palabras del comisario que se hizo cargo del caso, que indicó que el cuerpo estaba "colocado", puesto con "mimo" y que el lugar donde se halló no tenía ningún sentido. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.