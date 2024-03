Judit Benavente fue una de las primeras españolas en abrir una cuenta en Onlyfans. Según ha explicado a Equipo de Investigación, su contenido es "erótico": "Publico lencería, desnudos, artísticos... no hago como tal explícito, pero sí que es muy, muy erótico".

Estudió administración y modelaje y tiene algunos cursos de peluquería. Sin embargo, ahora es protagonista de algunas revistas como PlayBoy o Interviu. Todo comenzó hace seis años, cuando, ha explicado, vio que "podía monetizar muchas cosas".

"Tengo mi propia página web de lencería usada. Lo último que he vendido son dos bodys con dos tangas a 50 euros por prenda", ha explicado a Equipo de Investigación, donde ha indicado que además tiene una sección especial de contenido dedicada a los pies. "La verdad es que sí hay mucho mercado, me piden que lleve anillos, que estén sucios, que me haga cosquillas...".