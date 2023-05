Equipo de Investigación repasa los inicios del corredor Antonio Caba, uno de los sospechosos de la muerte del empresario Juan Miguel Isla. Era vecino de toda la vida de Manzanares, un pueblo manchego de 18.000 habitantes. Caba consigue su primer empleo en una tienda de suministros industriales. Pero las ambiciones del corredor no están en el mostrador de una tienda. Desde muy joven aspira a ser un hombre de negocios. Nunca quiso parecerse a su familia.

Así lo definen quienes le conocían de cerca a él y a su entorno: "El padre no le trataba mucho porque era todo lo contrario. Era muy ultra, de los de 'orden y mando'. Los hermanos no congeniaban mucho porque eran distintos. Trabajadores, menos radicales… Eran comunistas". La diferencia entre Caba y su familia radicaba también en las aficiones de unos y otros: "Ha sido coleccionista de armas desde que tuvo el permiso. Se compraba pistolas y le gustaba, pero no se metía con nadie".