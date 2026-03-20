Así dio la Guardia Civil con los vendedores de un aceite de oliva no apto para el consumo: el fraude que acabó en alerta sanitaria

El jefe del SEPRONA hablaba con Equipo de Investigación en 2023 para dar todos los detalles de este fraude de un comercial que vendía aceite no apto para el consumo humano como si fuera aceite de oliva virgen extra.

Hubo un momento no muy lejano en el que comprar aceite de oliva suponía casi un lujo para muchas familias. Los precios se dispararon tanto que el producto llegó a convertirse en objetivo de fraudes, impulsados por la necesidad y la oportunidad. En ese contexto, algunos aprovecharon la situación para lucrarse de forma ilícita, poniendo además en riesgo la salud de los consumidores.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en Miajadas (Cáceres), donde un comercial recorría el municipio vendiendo en su furgoneta supuestas garrafas de 'aceite de oliva' de una marca desconocida. Hasta allí se desplazó Equipo de Investigación en 2023 para destapar lo que realmente había detrás de este negocio.

Un trabajador del Ayuntamiento adquirió seis garrafas y, al compararlas ante las cámaras con un aceite convencional de supermercado, las diferencias resultaron evidentes. Tanto el color como el olor del producto levantaban sospechas claras de que algo no encajaba.

Las dudas no tardaron en extenderse. Varios consumidores comenzaron a denunciar situaciones similares en distintas zonas de Extremadura y Andalucía, lo que llevó a la Guardia Civil a intervenir. "Se tomaron tres muestras y a tenor de los resultados, nosotros ya vimos que ese aceite no era aceite virgen extra, sino que era una mezcla de aceites de semilla con aceite de orujo, no apto para el consumo humano", advertía el jefe del SEPRONA al programa de laSexta.

A raíz de estos hallazgos, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió una alerta sanitaria, ya que el producto se comercializaba bajo la etiqueta de AOVE, engañando a los compradores.

La indignación se hizo notar rápidamente en redes sociales, donde muchos afectados buscaban respuestas. "¿Qué debo hacer? ¿Dónde tengo que denunciar?", fueron las preguntas más repetidas por los usuarios cuando supieron del caso.

Entre los perjudicados estaba Ana, que decidió contactar con el vendedor tras conocer la alerta. Él le explicó que se trataba de "un lote en especial" el que no era apto para el consumo y se negó a devolverle el dinero. "Como lo llamé dos o tres veces seguidas me bloqueó", relataba.

El precio de cada garrafa era de 22 euros, una cifra aparentemente atractiva frente a los 30 euros que costaba la misma cantidad en supermercados, lo que terminó siendo el gancho perfecto para atraer a las víctimas.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.