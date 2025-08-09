Así cayeron los 500 estafados de la reventa de Coldplay: el estafador daba su cuenta de Tickemaster para una única entrada

El abogado de los afectados por la estafa de la reventa de entradas en el concierto de Coldplay sopesa "una reclamación judicial contra Ticketmaster": "No es logico que no se diera cuenta de cuántas veces se descargaba la misma entrada".

En este reportaje de 2023, Equipo de Investigación analizó la estafa que afectó a cientos de personas en la reventa de las entradas de Coldplay. Muchas personas cayeron en la estafa de la reventa. El grupo de estafados decidió compartir información por redes y convertirse en investigadores para intentar desvelar el misterio de los dos asientos revendidos hasta 300 veces.

Los afectados señalaron a Equipo de Investigación la cuenta de Instagram de la primera persona que vendió las entradas. En sus publicaciones jamás enseñaba su rostro, tenía fotos de conciertos, festivales y backstage. "La foto de una tarta nos lleva a otra cuenta de Instagram", explicó uno de los reporteros del Equipo, que identificó a Adrián, uno de los señalados por los afectados, junto a toda su familia en un restaurante de Barcelona.

A través de una imagen, el programa descubrió al presunto estafador. Además, Tania, la hermana del presunto estafador y sus padres también habrían recibido bizum de los afectados. Sin embargo, para los afectados los presuntos estafadores no serían los únicos responsables. "Lo que hacían era facilitar a la víctima las claves de acceso a su cuenta personal de Tickemaster", explicó el abogado de las víctimas, que destacó que con ese proceso daba "más confianza" al darles "su correo y la contraseña".

"Ahí fue donde mucha gente cayó", señaló el abogado, que explicó: "Nosotros estamos sopesando una reclamación judicial contra Ticketmaster porque no es lógico que no se diera cuenta de cuántas veces se descargaba la misma entrada". Por eso, el abogado ponía en duda "hasta qué punto estaba facilitado la plataforma que se produjera ese tipo de delitos".

Equipo de Investigación se puso en contacto con la empresa, pero esta se limitó a destacar su colaboración con la policía para esclarecer el caso y subrayaron que son los artistas y no ellos los que deciden cualquier aspecto de las entradas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este fin de semana.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el negocio de los conciertos' en atresplayer.com.