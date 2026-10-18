'Anita, la fantástica' alardeaba de su alto nivel de vida mientras cometía estafas: "Podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera"

La mujer fue condenada a nueve meses de prisión por un delito de apropiación indebida, pero nunca llegó a pisar la cárcel. En 2024 Equipo de Investigación analizaba su perfil criminal.

Ana María Vicente es considerada una de las mayores estafadoras de España y se la conoce en el mundo criminal como 'Anita, la fantástica'. Esta mujer, que eludió la cárcel en varias ocasiones, no dudaba en llevar un alto nivel de vida, sin disimular, cuando cometía sus delitos de estafa.

En un especial de Equipo de Investigación de 2024 el programa analizaba el caso de Ana María Vicente y hablaba con algunas de sus víctimas.

El programa contaba entonces cómo en 2016 'Anita, la fantástica' fue condenada a nueve meses de prisión por un delito de apropiación indebida sin llegar jamás a entrar en prisión por esta condena. En su historial criminal, el robo de 257.645 euros de la caja cuando se encargaba de la contabilidad de una fábrica.

Más tarde su 'modus operandi' cambió. Ana María abrió una agencia de viajes en Barcelona a través de la que perpetraba sus engaños. La mujer captaba a sus clientes ofreciendo los destinos más exóticos a precios imbatibles, sin embargo, tras no poder disfrutar nunca de sus viajes acabaron denunciándola.

La Audiencia Provincial de Barcelona recibió hasta 116 denuncias por un contante de 250.000 euros.

Pero 'Anita, la fantástica' no se escondía. No dudaba en alardear de su nivel de vida, ni siquiera se negó a atender a la prensa cuando sus delitos salieron a la luz. "Ella llevaba muchas joyas de la Tous, algún bolsito de Vogue (...), podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera", contaba Gloria Mateo, quien trabajó para Ana María, a Equipo de Investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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