Las primeras horas de Adam dejan lluvias torrenciales, granizo e inundaciones en varios puntos de España: "Es muy peligrosa"

Los detalles La situación se suma a las incidencias registradas en El Ejido, en Almería, donde las lluvias asociadas a esta DANA han inundado calles, dejado vehículos atrapados y obligado al Ayuntamiento a activar el Plan de Emergencias Municipal y suspender las actividades municipales.

La DANA Adam ha comenzado a impactar en España, con lluvias intensas, granizadas y desbordamientos que complican la circulación y obligan a extremar precauciones. Cartagena, en Murcia, ha sido especialmente afectada, registrando más de 70 litros por metro cuadrado y calles inundadas. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y han habilitado colegios como medida preventiva ante posibles evacuaciones. En otros puntos del país, como Yecla y Almería, el granizo y la acumulación de agua han causado problemas similares, mientras que en Barcelona, una alerta interrumpió la rueda de prensa de Diego Simeone. La recomendación general es mantener la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

La DANA Adam ya está dejando sus primeros efectos en distintos puntos de España, con lluvias muy intensas, granizadas y desbordamientos que están complicando la circulación y obligando a extremar las precauciones. Cartagena, en la Región de Murcia, es una de las zonas afectadas, con más de 70 litros por metro cuadrado registrados durante la jornada y calles por las que el agua ha llegado a arrastrar contenedores.

La intensidad de las precipitaciones ha llevado a las autoridades a recomendar que se eviten los desplazamientos innecesarios: "Esta tarde ha caído bastante, bastante bien. No pasa tanta agua y se desborda. Es muy peligrosa", advierte un vecino de Cartagena, donde la cercanía de las ramblas ha complicado la situación y varios coches han tenido que ser rescatados.

Ante la posibilidad de que sea necesario evacuar alguna zona, se han habilitado colegios como medida preventiva. Los vecinos también han recibido recomendaciones para permanecer en sus casas y evitar riesgos: "Lo primero es que se anulan todas las actividades y decimos que es tiempo de estar en casa", explica una residente. Por el momento, el llamamiento se centra en reducir los desplazamientos y evitar las áreas más expuestas a las inundaciones.

Las consecuencias de Adam también se han dejado sentir en otros puntos del país. En Yecla, en Murcia, el granizo ha cubierto jardines enteros, mientras que en Huércal, Almería, la acumulación de agua ha dejado una carretera completamente intransitable.

La fuerza de las precipitaciones ha provocado además desbordamientos en varias autovías, dificultando la circulación y aumentando el riesgo para los conductores. La situación se suma a las incidencias registradas en El Ejido, también en Almería, donde las lluvias asociadas a esta DANA han inundado calles, dejado vehículos atrapados y obligado al Ayuntamiento a activar el Plan de Emergencias Municipal y suspender las actividades municipales.

La alerta interrumpe la rueda de prensa de Simeone

La lluvia también ha irrumpido en el ámbito deportivo. En Cornellà, Barcelona, el sonido de una alerta ha interrumpido la rueda de prensa de Diego Simeone, en una jornada en la que la zona continúa bajo aviso naranja.

El entrenador del Atlético de Madrid ha vivido un momento de lo más sorprendente en mitad de la rueda de prensa tras el partido contra el Espanyol. Durante su intervención, los móviles de los periodistas que se encontraban en la sala han comenzado a sonar tras recibir un aviso del sistema ES-Alert por el temporal que azota Cataluña. El argentino ha reaccionado sorprendido ya que no sabía qué estaba ocurriendo ni de dónde nacía ese sonido tan característico.

Mientras tanto, las precipitaciones han llegado también a Águilas, en la Región de Murcia, y a Ezcaray, en La Rioja, donde las calles se han llenado de paraguas en medio de una jornada marcada por la lluvia.

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