Un amigo de Esther López, sobre las horas previas a su desaparición: "Los últimos que estuvieron con ella tienen que saber algo"

José Miguel, que pasó parte de la noche con Esther López antes de su desaparición en Traspinedo en 2022, relató su versión de los hechos a Equipo de Investigación. Aseguró que la dejó cerca de su casa y pidió centrar las miradas en quienes estuvieron con ella después.

Las últimas horas de Esther López siguen siendo una de las claves para esclarecer su asesinato. Equipo de Investigación analizó el caso cuando la causa todavía se encontraba en fase de instrucción y tuvo acceso a testimonios y detalles de la investigación sobre la muerte de la joven de Traspinedo, ocurrida en enero de 2022.

Entre las personas entrevistadas por el programa se encontraba José Miguel, uno de los amigos de Esther. Las cámaras de seguridad situaron a ambos durante varias horas en un hotel de la provincia de Palencia. Posteriormente, abandonaron el establecimiento en un vehículo azul propiedad del hombre.

José Miguel aseguró que, tras ese encuentro, dejó a Esther cerca de su domicilio y que no volvió a tener noticias de ella. "Veníamos de fiesta y fuimos allí. Mi coche es azul, pero es viejo", explicó entonces. El amigo de la víctima también apuntó hacia las personas que compartieron con ella sus últimos momentos antes de la desaparición. "Los últimos que estuvieron con ella son los que tienen que saber algo", afirmó.

Además, lamentó que dejaran sola a Esther de madrugada. "La dejaron a esas horas tirada en la calle", señaló, al tiempo que la recordó como una "muy buena chica y muy buena amiga".

Durante el programa, los reporteros también consiguieron el testimonio de Miguel, conocido como 'Fleki', un vecino de Traspinedo al que Óscar, principal sospechoso del caso, trató de vincular con la desaparición de la joven.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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