El humorista Manolo Mármol conoció a Manuel Arana, el presunto estafador de parados, durante unas elecciones municipales en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Así lo recordó en Equipo de Investigación durante un reportaje grabado en 2016 que la Sexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Él era como el chiquillo de los mandados, colaboraba con el partido -PP- como pude hacerlo yo y otros simpatizantes". ¿Qué nivel de vida tenía Arana en esos momentos?

El humorista recordó que vivía en casa de sus padres, no tenía coche y la mayoría de las veces no podía ni hablar con el móvil -porque no tenía saldo-, así que era "como el que lleva una piedra en el bolsillo", aseguró. "Lo que es un tieso", incidió sobre Arana.